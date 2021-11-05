Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Çanakkale’de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz yeniden trafiğe açılırken, tüm feribot seferleri de normale döndü.

Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
banner3909
banner4336

Çanakkale’de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz yeniden trafiğe açılırken, tüm feribot seferleri de normale döndü.

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı 07.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 8 saatin ardından kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 15.15 itibariyle izin verildi.

Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., tüm feribot seferlerinin normale döndüğünü belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna...
Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841