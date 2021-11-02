Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
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Yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Çanakkale’de gece geç saatlerde etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı, görüş mesafenin düşmesi nedeniyle 01.10 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurmuştu.

Saat 13.00 itibariyle Çanakkale Boğazı yeniden çift yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

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