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Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri yeniden başlıyor

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Çanakkale’de, olumsuz hava şartları nedeniyle bir süredir yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başlıyor.

Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri yeniden başlıyor
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Çanakkale’de, olumsuz hava şartları nedeniyle bir süredir yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başlıyor.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir feribot seferlerini geçici olarak durdurmuştu. Seferler, 16.45 itibariyle yeniden başlayacak. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Çanakkale-Kilitbahir hattında, tarifeli seferlerimiz 16:45 itibariyle yapılmaya başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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