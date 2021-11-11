Çanakkale’de 43 bin fidan toprakla buluştu

Çanakkale’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘Millî Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla 13 ayrı bölgede 43 bin fidan toprakla buluştu.

‘Millî Ağaçlandırma Günü’nde 81 ilde eş zamanlı olarak saatler 11.11’i gösterdiği sırada binlerce fidan toprakla buluştu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine; Vali Yardımcısı Hakkı Uzu, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 2019 tarihinden itibaren her 11 Kasım da ağaçlandırma etkinlikleri yapılmaktadır. Dünya da orman varlığı azalırken FAO verilerine göre orman varlığını artıran ender ülkelerden biri olan ülkemizde bu yılki etkinliğimizin ana teması 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 er adet fidan dikilerek toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşturulmasıdır. Şehitler yurdu Çanakkale’miz de ise 13 ayrı mevkide bugün için 43 bin adet fidan dikilecektir. Yine bu bağlamda 2021 yılsonuna kadar ilimizde 8.073.000 adet fidan toprakla buluşturulacak. Yüzde 52‘si orman olan ilimizin yeşil örtüsüne katkıda bulunulacaktır. İçinde bulunduğumuz bu mevkide 300 adet servi, kızılçam ve mazı fidanı toprakla buluşturulacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından bu yıl ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganı ile gerçekleştirilen fidan dikimine başlanıldı.