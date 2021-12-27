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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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