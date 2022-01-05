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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat ile 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada’dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildiği bildirildi.

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