Çanakkale’de adalara 2 gündür feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün de yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 2 gündür yapılamayan seferlerin aksamasına fırtına ve hafif kar yağışı neden oluyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Güney Marmara Adalar Hattı’nda saat 11.00 Erdek kalkışlı seferler de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilirken, Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale- Kilitbahir seferleri de geçici süreyle iptal edildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinin tarifeye uygun şekilde devam ettiği bildirildi.