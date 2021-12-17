Çanakkale’de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

Çanakkale’de balık avı için denize açılan bir balıkçı teknesinin ağlarına caretta caretta takıldı. Ekolojik dengenin önemine değinen balıkçılar, kaplumbağaya zarar vermeden doğal yaşam alanı olan denize bıraktı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı açıklarında tırsi balık avı için açılan 30 metrelik ‘Çalı Balıkçılık’ isimli teknenin kaptanı Naci Karabiber ve tayfası ağları denize bıraktı. Belli bir süre sonra ağlar yeniden tekneye alınınca içerisinde yaklaşık 55 kilogram ağırlığında bir caretta caretta olduğunu gördüler.

Kaplumbağayı ağdan kurtaran balıkçılar, hayvanı doğal yaşam alanı olan denize saldılar. O anları da kayıt altına alan balıkçılar, “Ekolojik dengeyi korumaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.