Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 13.00 ve Kabatepe’den saat 15.00 seferleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.