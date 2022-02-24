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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 13.00 ve Kabatepe’den saat 15.00 seferleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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