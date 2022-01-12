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Çanakkale’de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

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Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşıyor.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
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Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşıyor.

Çanakkale’de sabah 8.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapseki ilçesinde bulunan Dumanlı Dağ mevkiinde bir petrol tankeri dik yokuştan çıkamadı. Bazı otomobil sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.

Kiraz ağaçları beyaza büründü

Kirazlarıyla ünlü Lapseki’deki ağaçlarda beyaza büründü. Beyaz kiraz ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü sisler içinde

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Tamamlandığında ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü de sis içinde kaldı. Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri 2 gündür yapılamazken, boğazdaki gemi trafiğinde henüz bir aksama yaşanmadı.

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