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Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında ile Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı’ndaki diğer feribot seferleri ise tarifeli olarak aksaksız devam ediyor.

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