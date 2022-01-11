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Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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