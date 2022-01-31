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Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada’dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli’den ise saat 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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