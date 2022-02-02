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Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de Bozcaada’ya tüm, Gökçeada’ya ise yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de Bozcaada’ya tüm, Gökçeada’ya ise yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 13.00’de, Kabatepe’den ise saat 19.00’da seferler yapılacaktır” denildi.

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