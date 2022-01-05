crossorigin="anonymous">

banner4556

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

banner4336

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
banner4581

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

banner4575

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Perşembe günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00’de, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00’de yapılması planlanan seferlerimiz ile Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00’de, Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00’de yapılması planlanan seferlerimiz iptal edilmiştir. Diğer tarifeli seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri...
Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321