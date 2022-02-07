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Çanakkale’de yarınki Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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