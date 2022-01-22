banner4556

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar

banner4336

Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçeleri, dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçelerde gençler kar topu oynayarak eğlendi.

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar
banner4582

Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçeleri, dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçelerde gençler kar topu oynayarak eğlendi.

banner4575

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Çanakkale’nin de yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gece yarısı başlayan kar yağışı, Yenice ve Çan ilçelerinde öğle saatlerine kadar devam etti. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede belediye ekipleri küreklerle ve iş makinalarıyla biriken karları temizledi. Karayollarına bağlı ekipler de ilçeler arası ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde gençler, kar topu oynayarak soğuk kış gününü eğlenceye çevirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sefaköy’de seyir halindeki İETT otobüsü yoldan...
Sefaköy’de seyir halindeki İETT otobüsü yoldan...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616