Çatalca ve Silivri’de sokak hayvanları için yüzlerce kulübe yapıldı

Çatalca ve Silivri’nin kırsal bölgelerine terk edilen yaklaşık 3 bin sokak hayvanı için yüzlerce kulübe yapılarak bölgelere yerleştirildi.
Patiliyo Platformu, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), Hayvan Severler Derneği (HAYSEVDER) ve üniversite öğrencileri tarafından Silivri ve Çatalca’nın kırsal bölgelerine terk edilen yaklaşık 3 bin sokak hayvanı için yüzlerce kulübe yapıldı. Çatalca Subaşı Mesire Alanı’nda imal edilen kulübeler belirlenen noktalara yerleştirildi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile ilçe belediye başkanları katıldı.
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da, “Bizler Çatalca ve Silivri’nin kırsal alanları, orman bölgelerinde belediyeler tarafından getirilip buraya terk edilmiş olan yaklaşık 3 bin tane sokak köpeğinin yaşam koşullarının onarılması adına yalıtımlı kulübeler yapıyoruz. Ayrıca besleme etkinliği de yapılacak ve bu gönüllü grubu ile kış boyunca mama ve su ihtiyaçlarının yenilenmesi için çalışacağız. Destek veren tüm gönüllü arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Silivri Kaymakamı Ali Partal, kulübe sayısının arttırılması için Silivri Belediyesi ve HAYKURDER işbirliğinde 100 kulübenin daha bölgeye en kısa sürede kazandırılacağının sözünü verdi.Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 12:20