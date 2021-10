Çekmeköy’de 4 yıl önce başlanan itfaiye istasyonu inşaatı 2.5 yıldır yapılmıyor

Çekmeköy’de, inşasına yaklaşık 4 yıl önce başlanan itfaiye istasyonunun yapımı bir türlü tamamlanmadı. Çalışmaların yaklaşık 2.5 yıl kadar önce durmasıyla atıl hale gelen inşaat şantiyesi, bölgedeki tinercilerin yuvası oldu. Mahalleliler bir türlü tamamlanamayan ve kendileri için tehlike arz ettiğini belirttikleri inşaatın bitirilememesine tepki gösterdi. Yapımı tamamlanmayan itfaiye istasyonu inşaatı havadan görüntülendi.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa çalışmaları yaklaşık 4 yıl kadar önce başlayan İBB’ye ait itfaiye istasyonunun inşaatı bir türlü sonlanmadı. İhalesi 2017 yılında yapılmasına rağmen çalışmaların yaklaşık 2.5 yıl önce durduğu inşaat alanı atıl hale geldi. İnşaatın şantiyesinde çalışmaların durması ve görevli kimsenin beklememesi nedeniyle adeta bölgedeki tinercilerin yuvası haline geldi. İnşaatın bahçesinde çıkan otların boylarının yükseldiği ve şantiyede bazı malzemelerin bırakıldığı gözlendi. İnşaatın olduğu bölgede ortaya çıkan acil durumlara, başka bölgelerde bulunan itfaiye istasyonundan görevlilerin bölgeye intikal ettiği öğrenildi.

Mahalleli, bir türlü bitirilemeyen inşaatın tinerci yuvasına dönmesi nedeniyle kendileri için tehlike arz ettiğini dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, inşaatın bitirilmesini istediklerini belirtti.

Mahallede yaşayan Ömer Taner, “Her gün oraya geceleri tinerci giriyor. Bazen bağırıyorlar çağırıyorlar. Hiç kimse yok, bekçi de yok. Gece ben bekçileri de göremiyorum. İki buçuk yıl önce kesildi inşaat. Ne olduğunu bilmiyoruz. Buradaki işçilere de paraları da vermediler” dedi.

Mahalle sakinlerinden Enis Şentürk ise “Belediyeyi arıyoruz. Para ödenmemiş. Müteahhitler de öyle. Giden müteahhit diyor ki “Bütçe, para olmayınca bu kadar yapmışlar.” Ödenek çıkmamış. Yani sorun böyle diyorlar ama belediye arıyoruz yapılacak diyor. Biraz sıkıntılar var diyorlar. Burası boş olduğu için sıkıntılı yerler. Her şey dönüyor. Giren de çıkan da var. Buranın dünya kadar malzemesi gitti. Bir de tinerci giriyor. Gece bizim çocuklarımız sekiz dokuzdan sonra karanlık çökünce buradan geçemiyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz bir an önce. Trilyonlarca para gitmiştir. Muhakkak yapılacak ki Büyükşehirden onay çıkmış. Çok pislik vaziyette. İçine giriyorlar, her şeyini götürüyorlar” diye konuştu.

İnşası bir türlü tamamlanamayan atıl haldeki itfaiye istasyonu inşaatı drone ile havadan görüntülendi.