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Cevizlibağ’da trafik havadan görüntülendi

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İstanbul’da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cevizlibağ’da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte sorun yaşanmadığı görüldü.

Cevizlibağ’da trafik havadan görüntülendi
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İstanbul’da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cevizlibağ’da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte sorun yaşanmadığı görüldü.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mega kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken Cevizlibağ D100 karayolunda ise trafiğin sorunsuz aktığı görüldü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Beyaza bürünen İstanbul dron ile görüntülendi.

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