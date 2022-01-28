Çevreci uygulamalar ödüllendirilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak maksadıyla ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’ düzenliyor.

Küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre meseleleri günümüzde sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli gündem maddesi olurken, Bursa’da örnek çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, en iyi çevre uygulamalarını ön plana çıkarmak maksadıyla yarışma tertip edecek. ‘Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’ ile Bursa’da çevre alanında yapılan iyi uygulamaların özendirilmesi ve çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor. Yarışma ile çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması, gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor. Bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile Proje Danışma Kurulu oluşturuldu. Proje Danışma Kurulu, ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan başkanlığında yaptı.

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarını önemsediklerini, atık, iklim değişikliği ve çevresel gürültü yönetimi gibi konularda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Akhan, yarışma ile birlikte çevre alanında yürütülen çalışmalarda ortak sinerjinin yakalanacağını, birlikte çalışma kültürünün gelişeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un ‘projenin amacı, hedef kitlesi, başvuru konuları, değerlendirme süreciyle ilgili’ sunumunun ardından, danışma kurulu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yarışma içeriği ve materyalleri son şekline getirildi.

Takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak yarışmaya, Bursa’da çevre kalitesinin artırılması için çalışan, üreten tüm paydaşlar katılabilecek. İlçe belediyeleri, eğitim kurumları, hizmet ve üretim sektörü ile sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulama projelerini sunabileceği yarışmanın ödül töreninin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.