Çocuklar 2050’de hayal ettikleri Büyükçekmece’yi anlattı

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Gelecek Sizinle Gelecek” sloganıyla hayata geçirdiği “Büyükçekmece’nin 2050 Vizyonu” çocukların katkısıyla devam etti. Çocuk Çalıştayı’na katılan 7-14 yaş arası 70 Büyükçekmeceli çocuk çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla 2050 yılında nasıl bir ilçede yaşamak istediklerini anlattılar.

Büyükçekmece Belediyesi’nce Kasım ayı sonunda hayata geçirilen 2050 Büyükçekmece Vizyonu projesi akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe halkının geniş katılımıyla devam ediyor. “Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları’’, “Kamusal Mekan ve Kıyı Politikaları’’, “Kentsel Dönüşüm, Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları’’, “Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim’’, "Gençlerin Gözünden Büyükçekmece’’ başlıklı konuların tartışıldığı ilk oturumların ardından Çocuk Çalıştayı gerçekleşti. 7-10 ve 11-14 yaş gruplarından 70 Büyükçekmeceli çocuğun katılımıyla gerçekleşen çalıştaya katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuklar ile tek görüşerek geleceğe yönelik beklenti ve hayallerini dinledi. Çocuk Vizyon Belgesi için Kamusal alanlar ve kıyı alanları, kentin dönüşümü ve kentsel dayanıklılık, akıllı şehir, kentte ulaşım, sorunlar ve çözümler, kentte eğitim ve kültür politikaları, kentin kapsayıcılığı ve erişebilirlik başlıklarında belirlenen 6 ayrı tema için çocuklar fikir ve çalışmalarını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e anlattılar.

“İnanılmaz şeyler söyledi çocuklar’’

Çalıştaya katılan çocukları tek tek dinleyen Başkan Akgün şöyle konuştu: “2050 Büyükçekmece Vizyonu çalıştayı devam ediyor. Haziran ayı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün 7-10 ve 11-14 yaş arası çocuklarımızın çalıştayı var. Büyükçekmece’nin 24 mahallesinden çocuklarla bir araya geldik. Başlarında akademisyen hocalar ve onların asistanları tamamıyla bağımsız yuvarlak masa çalışmalarıyla nasıl bir Büyükçekmece hedefliyorlar 2050 yılı için. Bugün neyi istiyorlar? Gelecekte neyi istiyorlar? İnanılmaz ifadeler, inanılmaz fikirler çıkıyor. 7 yaş çocuktan çıkan fikirlerin 60 yaşındakilerde göremiyoruz, bulamıyoruz. Çevrenin korunmasıyla ilgili, parkların korunmasıyla ilgili, insanların kaçak yapı yapmalarını engellemek için vatandaşların müfettiş olarak görevlendirilmesinden şehir içerisinde insanların yoğun gezdiği yerlerde mazotlu araba omasın diyor mesela. Gelecekte bunların hepsini kaldırmanız lazım. 2050 yılında biz onları görmek istemiyoruz. O zaman biz büyükler olacağız. Şimdi sizin hazırlamanız lazım’’ diyor. Ben şaşırdım kaldım. Çocuklara ve gençlere inanılmaz güven duyuyorum. Bu Cumhuriyeti onlar ayağa kaldırıp çağdaş medeniyet düzeyine bu çocuklar ulaştıracaktır. Hiç şüphem yok. Çünkü 3 aydan beri halkın bütün katmanlarıyla 2020 Büyükçekmece Vizyonu’nu çalışıyoruz.”

"Çocuklar birçok şeyin farkındalar"

Çalıştayda çocuklara rehberlik yapan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet çalıştay hakkında şu bilgileri verdi: “2050 Büyükçekmece Vizyon çalışmalarının ilk çalıştaylarını çocuklar ile birlikte yaptık. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocukları vizyon belgesi için hazırlık yapılan 10 ayrı tema yerine biz çocuklar için 6 tema belirledik. Kamusal alanlar ve kıyı alanları, kentin dönüşümü ve kentsel dayanıklılık, akıllı şehir, kentte ulaşım, sorun ve çözüm alanları, kentte kültür ve eğitim programları, kentin kapsayıcılığı ve erişebilirlik konularını çocuklar ile beraber konuştuk. 34 çocuğumuz vardı 7-10 yaş grubu. Öğleden sonra da 11-14 yaş çocuk gruplarıyla görüşeceğiz. Çocuklar bütün bu çalışmaları, fikirleri söyledikten sonra en son başkana bir mektup yazdılar. Başkandan somut olarak ne talep ediyorlarsa o mektupları heyecanla başkan adına okumayı istiyoruz. Çocuklar birçok şeyin farkındalar. Biz onları çocuktur bilmez diye düşünürüz. Ben çocuk üzerine yaklaşık 2013 yılından beri 9 senedir çalışıyorum. Çocuklar her şeyin farkındalar ve çocuktan gerçekten alabiliyorsunuz bütün bilgileri. Mesela göçmen bir çocuğumuz vardı. Onu kapsayıcılık masasında sorduğumuz bir soruda göçmenleri de mi kapsıyor diye ‘’hayır herkesi’’ diye cevap verdi. Çok daha evrensel düşünüyorlar. Yetişkin önyargılarından daha azadeler öyle diyebilirim.‘’