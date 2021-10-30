Çökertme havuzunda mahsur kalan anaç balıklar kurtarıldı

Suyun çekildiği Ömerli Barajında anaç balıklar çökertme havuzlarında mahsur kaldı. Ana bölüme geçemeyerek, su seviyesinin düştüğü çökertme havuzlarında mahsur kalan balıklar için çevre gönüllüleri hareket geçti. Gönüllüler, çökertme havuzlarında mahsur kalan balıkları alarak ana suyun bulunduğu bölgeye taşıdı. Balık kurtarma operasyonu havadan görüntülendi.

Ömerli Barajı’nda su seviyesi geçtiğimiz aylara göre azalarak yüzde 73,01 seviyesine geriledi. Ömerli Barajında yumurtlamak için hareketli halde olan anaç balıklar, suların çekilmesi ile beraber çökertme havuzlarında mahsur kaldı. Çökertme havuzlarında mahsur kalan anaç balıkların bir kısmı su seviyesinin gitgide azaldığı havuzda telef oldu, bir kısmı da telef olma riskiyle karşı karşıya geldi. Ömerli Barajı Gönüllüleri adlı oluşum da balıkları kurtarmak için kolları sıvadı. Çevre gönüllüleri, çökertme havuzunda mahsur kalan balıkları ağlar ile botlarına çekip ana suyun bulunduğu bölüme taşıdı. Gönüllüler, mesai yaptıkları işlerinden paydos edip akşam ve gece saatlerinde balık kurtarma operasyonunu yürütüyor.

“İlgili kurumlara bilgi vererek burada mahsur kalan balıklarımızı kurtarıyoruz”

Çökertme havuzlarımızda su seviyesinin düşmesiyle beraber gölde yumurta bırakan anaç balıklarımızın burada mahsur kaldı. Bu anaç balıklarımızı buradan kurtarıp barajımızın ana gövdesine salma marifetiyle bunu yapıyoruz. Bu işi gece yapmamızın sebebi, bütün arkadaşlarımız işinde, gücünde, kimi esnaf, kimisi memur arkadaşlar. Ondan dolayı bu saatlerde anca müsait olabildik. Burada ilgili kurumlara bilgi vererek burada mahsur kalan balıklarımızı kurtarıyoruz.

Sazan türü balıklar her zaman barajın giriş noktalarına yumurta bırakmak için giriş yaparlar. Ekseriyetle yağmurların olduğu zaman balıklar buraya yumurta atmaya geliyor. Yumurtayı attıktan sonra hemen o bölgeden çıkamıyor balıklarımız. Çünkü çökertme havuzları arasında hiçbir şekilde bağlantı yok. Su seviyesinin düşmesi ile anaç balıklar buralarda mahsur kalıyor. Daha derin yerlere gidemiyor” dedi.

Ömerli Barajında balık kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.