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Çorlu Deresi’nin debisi yükseldi

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Kirliliği ve etrafına yaydığı kötü kokular nedeniyle gündeme gelen Çorlu Deresi’nin artan son yağışların ardından debisi yükseldi. Dere taşma noktasına geldi.

Çorlu Deresi’nin debisi yükseldi
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Kirliliği ve etrafına yaydığı kötü kokular nedeniyle gündeme gelen Çorlu Deresi’nin artan son yağışların ardından debisi yükseldi. Dere taşma noktasına geldi.

Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyılarında yer alan Yıldız Dağları’ndan doğarak pek çok yerleşim yerinden geçen ve Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi’ne dökülen temizlenebilmesi adına şafak harekatı da başlatılan Ergene Nehri’nin kollarından biri olan Çorlu Deresi aşırı yağışlar ve kar sularının erimesi nedeniyle taşma noktasına geldi. Dere üzerindeki köprünün aşırı suyu taşımaması nedeniyle köprünün altından geçemeyen sular köprü üzerinden geçti.

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Kirliliği ve adeta açık atık kanalı haline gelmesi nedeniyle sık sık gündem olan, yoğun yağış nedeniyle yağmur ve kar sularının su seviyesini yükselttiği Çorlu Deresi’nin rengi de siyahtan kahverengiye döndü.

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