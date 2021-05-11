Daha temiz Tuzla için ’Çevre Zabıta’ görev başında

Tuzla Belediyesi bünyesinde, sıfır atık, temiz çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tuzla bırakmak için ‘Çevre Zabıta Ekibi” hizmete başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla oluşturulan Çevre Zabıta Ekibi, ilçede tamirat ve tadilat sonucu oluşan atıkların düzensiz bir şekilde uygun olmayan yerlere bırakılmasından dolayı oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntünün önüne geçilecek.
"Her gün 17 mahallemizi dolaşıyoruz"Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya, “Yeni kurduğumuz çevre koruma ekibimiz ile birlikte her gün 17 mahallemizde dolaşıyoruz ve kontroller sağlıyoruz. Atılan, dal, moloz, kimyasal madde gibi atıkların kimler tarafından atıldığını tespitini yapıyoruz. Bu doğrultuda gerek yasal işlem gerekse kaldırılması konusunda vatandaşlarımızı uyararak belediyeye yönlendirilmesini sağlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tümü daha temiz, daha kullanılabilir ve ileriki nesillere bırakabileceğimiz temiz bir çevre için yapmaktayız” diye konuştu.