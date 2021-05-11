Daha temiz Tuzla için ’Çevre Zabıta’ görev başında

Tuzla Belediyesi bünyesinde, sıfır atık, temiz çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tuzla bırakmak için ‘Çevre Zabıta Ekibi” hizmete başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla oluşturulan Çevre Zabıta Ekibi, ilçede tamirat ve tadilat sonucu oluşan atıkların düzensiz bir şekilde uygun olmayan yerlere bırakılmasından dolayı oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntünün önüne geçilecek.

Tuzla Belediyesi sıfır atık, temiz çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tuzla bırakmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla ‘Çevre Zabıta’ ekibi göreve başladı. Ekip, Tuzla’nın 17 mahallesini dolaşarak, izinsiz olarak atılan moloz, kimyasal madde gibi atıklar tespit ediyor. Tespit edilen atıkları atanlar araştırılarak bulunuyor ve atıkların doğaya atılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Çevre Zabıta ekibinde bulunan Zabıta Memuru Mustafa Gün, ”Tadilat yapıldıktan sonra yeşil atıklar çok çıkıyor. Sağa sola atıyorlar genelde. Bunları tespit ediyoruz. Kaldırttırıyoruz. Kaldırmazlar ise Kabahatler Kanunu’na göre gerekli yasal işlemleri yapıyoruz” dedi.

"Her gün 17 mahallemizi dolaşıyoruz"

Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya, “Yeni kurduğumuz çevre koruma ekibimiz ile birlikte her gün 17 mahallemizde dolaşıyoruz ve kontroller sağlıyoruz. Atılan, dal, moloz, kimyasal madde gibi atıkların kimler tarafından atıldığını tespitini yapıyoruz. Bu doğrultuda gerek yasal işlem gerekse kaldırılması konusunda vatandaşlarımızı uyararak belediyeye yönlendirilmesini sağlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tümü daha temiz, daha kullanılabilir ve ileriki nesillere bırakabileceğimiz temiz bir çevre için yapmaktayız” diye konuştu.