banner4556

Daha yeşil bir dünya için çevreci çalışmalar

banner4664

Global çapta başlatılan “Temiz Gezegen” projesi kapsamında geri dönüşüme ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanan şirketler, bu alanda yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geri dönüştürülen malzemelerden üretilen valizlerin satışı da doğaya fidan olarak geri dönecek.

Daha yeşil bir dünya için çevreci çalışmalar
banner4582
banner4336

Global çapta başlatılan “Temiz Gezegen” projesi kapsamında geri dönüşüme ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanan şirketler, bu alanda yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geri dönüştürülen malzemelerden üretilen valizlerin satışı da doğaya fidan olarak geri dönecek.

Global çapta başlatılan “Temiz Gezegen” projesi kapsamında geri dönüşüme ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanan şirketler, bu alanda yeni çalışmalar yapmaya da devam ediyor. Şirketler bu şekilde yapılan projelerle doğadan alınanları doğaya kazandırmayı amaçlarken gelecek nesillere de yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl tüketilen yoğurt kapları ve pet şişeleri geri dönüştürerek valiz üretmeye başlayan Samsonite de sürdürülebilirlik projeleri kapsamında bu valizleri fidan olarak kazandırmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki şirketin mağazaları, internet sitesinden yapılan valiz alışverişleri fidan bağışı olarak doğaya kazandırılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli...
Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666