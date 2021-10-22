Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi.

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