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Deprem Edirne’de de hissedildi, Kaymakamlık açıklama yaptı

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Ege Denizi, Yunanistan açıklarında 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne’de de hissedildi.

Deprem Edirne’de de hissedildi, Kaymakamlık açıklama yaptı
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Ege Denizi, Yunanistan açıklarında 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne’de de hissedildi.

Deprem, Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi sınırındaki Edirne’nin Enez ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi. İlçede depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı.

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“Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır”

Enez İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz merkezinde ve köylerimizde an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler takip edilmekte olup tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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