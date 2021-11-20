Dünyanın en nadir kuşları Bursa’da görüntüleniyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen 2 nadir kuş türü özellikle Kocaçay deltasının Bursa ve bölge yaban hayatı için önemini ortaya koydu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yüzlerce canlı çeşidi ile önemli bir yaban hayatına sahip olan Kocaçay deltası, son günlerde ülke için oldukça nadir türlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Bursa’da ilk kez kaydedilen Küçük Sakarca kazı ile Türkiye’de 3. kez görülen büyük üveyik kuş gözlemcileri ve doğaseverler arasında heyecana yol açtı. Kaydedilen nadiratla birlikte Bursa’da görülen tür sayısı 322 ye çıktı.

Görülen türler arasında yer alan büyük üveyik geçmişte sadece Balıkesir ve Hatay’da görülmüştü. Türkiye için oldukça nadir bir tür olan Büyük Üveyik kuşunun anavatanı Orta Asya. Avrupa’da rastlantısal bir tür kabul edilen büyük üveyikler ormanlık alanların yakınlarındaki tarım arazilerinde görülebiliyor.

Öte yandan bir diğer nadir tür olan ve ülkemizde kışın görülen Küçük Sakarca Kazı, İskandinavya ve Rusya’nın kuzeyindeki tundralarda üreyen bir kuş türü. Türkiye’de artan kuş gözlemciliği ile artık gün güne kışlama alanları ortaya çıkarılıyor.

Kaçak avcılık yapan kulübeler de yıkılıyor

Geçmiş yıllarda bölgede çeşitli olumsuzluklar nedeniyle çeltik üretiminin durdurulması ve bölgenin dokusuna uygun tarım ürünlerinin üretilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kocaçay deltası içerisinde dere boyuna yapılan kaça av kulübelerinin belediye tarafından mühürlendiğini ve kısa süre içinde de ortadan kaldırılacaklarını kaydetti.

Kocaçay deltası içerisinde fotoğrafladığı bu iki önemli türü geçmişte çeltik üretimi yapılan, ancak şu anda normal bir tarlaya dönüşen alanda çektiğini ifade eden Alper Tüydeş, doğru ve doğaya dost tarım faaliyetleri ile yaban hayatına verilen tahribatın azaltılabileceğini belirtti.