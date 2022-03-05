Dünyanın en uzun taş köprüsü Uzunköprü’de çalışmalar hızla ilerliyor

Bin 392 metre uzunluğunda ve 174 kemeri ile dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahip Uzunköprü’de aslına uygun şekilde başlayan restorasyon çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Edirne’deki tarihi Uzunköprü’de aslına uygun şekilde başlayan restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yazılı açıklamada, “Uzunköprü’nün inşaatına Osmanlı Sultanı 2’nci Murad’ın emri ile 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilerek, Tarihi Uzunköprü; 1392 metre uzunluğunda, 5,40 metre genişliğinde, 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı dönemi de dâhil olmak üzere 1907, 1928, 1964, 1967, 1971, 1990, 1993 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü” ifadelerine yer verildi.

“Suyun geçtiği ayakların çevresinde beton ile onarımlar yapıldı”

1907 yılında yaşanan bir taşkında köprünün 3 kemerinin yıkıldığı, aynı yıl yıkılan kemerlerin rekonstrüksiyonu yapılarak onarıldığı belirtilen açıklamanın devamında, “Köprünün taşıyıcı sistemi; 1967-1971 yıllarında araç trafiğini iki şeritli olarak karşılayabilmek amacıyla özgün döşemesinin, beton tabliye ve konsol ilave edilmek suretiyle genişletilmesi ve yoğun ağır taşıt trafiğinden dolayı dinamik etkilere maruz kalması nedeniyle hasar gördü. Bu onarım esnasında köprü korkuluklarının bir bölümü de yenilendi. 1993 yılında, tempon duvarlarında ve kemer içlerinde çimento esaslı harç ile derz uygulaması yapılmış olup, nehir yatağında oluşan oyulmalara yönelik olarak suyun geçtiği ayakların çevresinde beton ile onarımlar yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi Uzunköprü’ye alternatif olarak yeni betonarme köprünün inşa edildiğine dikkat çekilerek, ağır taşıt trafiği yükünün Uzunköprü üzerinden alındığına vurgu yapıldı.

Edirne ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz yıl Tarihi Uzunköprü’yü yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edirne’deki ecdat mirası Tarihi Uzunköprü’nün restorasyonunu aslına uygun şekilde tamamlıyoruz. Tarihimizden miras kalan eserlere sahip çıkıyor, onları geleceğe taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uzunköprü, Edirne’de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor.