Düşkün leylekler için özel olarak hazırlanmıştı... Misafirleri her geçen gün artıyor

Göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içinde bulunan Düşkün Leylekler Evi’nde bakıma alınıyor. Osmanlı döneminde yapılan ilk hayvan hastanesi "Gurabahane-i Laklakan’dan" esinlenerek oluşturulan düşkün leylekler evinde iyileşen leylekler, yeniden uçmak için eylül ayını bekliyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya göç yorgunu leylekler için Düşkün Leylekler Evi yapıldı. Osmanlı dönemindeki ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan’dan esinlenilerek oluşturulan alanda, yaralı halde getirilen veya göç yorgunu, göçe katılamamış leylekler ağırlanıyor. Veteriner hekimler tarafından alana düşen leyleklerin tedavileri yapılıyor.

Ormanya’ya düşen leylekler için 900 metrekarelik açık ve 80 metrekarelik kapalı alan oluşturuldu. Bu alanlarda ayrıca leylekler için tünekler, ısıtma sistemleri, kum havuzu, su havuzu gibi zenginleştirmeler yapıldı. Beslenmeleri de kontrol edilen leylekler için özel yem rasyonları uygulanıyor. Şu anda alanda bulunan 22 leyleğin 7 tanesi iyileştirilip tekrar göçe hazır hale geldi. Göçe hazır 7 leylek, eylül ve ekim aylarını bekliyor. Kalan leylekler ise ampute durumda kalarak Ormanya’da ağırlanmaya devam edilecek.

"7 leyleğimiz uçmaya hazır"

Leyleklerin 900 metrekarelik açık ve 80 metrekarelik kapalı alanda ağırlandığını söyleyen Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Gurabahane-i Laklakan denilen, Bursa’daki ilk hayvan hastanesinden esinlenerek oluşturduğumuz Düşkün Leylekler Evimiz var. 900 metrekarelik açık alan, 80 metrekarelik kapalı alan, içerisinde yuvalamaları için tüneklerin, ısıtma sistemlerinin yer aldığı, zengin yem rasyonunun uygulandığı, kum havuzu ve su havuzu gibi alan zenginleştirme yöntemlerinin olduğu bir alanımız mevcut. Bu alanda bize yaralı olarak gelmiş veya göç yorgunu, göçe katılamamış leyleklerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Aynısı, ‘yırtıcı kuşlar ve pelikanlar’ diye ayırdığımız bölümüzde de yani engelli kuşlar bölümlerimizde de söz konusu. Şu anda göç mevsimi başladı. Göç mevsimi çerçevesinde Türkiye’ye gelen, Türkiye’den Avrupa’ya ulaşan leylekler ve diğer kuş türleri de gelmeye başladı. Eylül ayında tekrar Afrika’ya ters göç başladığında o göçe katılıp buradan gidecek leyleklerimiz de olacaktır. Tedavileri tamamlanan, tekrardan uçuş hazırlıkları yapan leyleklerimiz de mevcut. Şu anda alanımızda 22 tane leyleğimiz var. Bunların 7 tanesi uçmaya hazır ve tekrardan göç edebilecek durumda. Fakat geri kalanlar ampute olmuş, hayatlarının sonuna kadar ne yazık ki uçamayacak ve bizim misafirimiz olarak Ormanya’da kalacak hayvanlarımız" şeklinde konuştu.

"Bu sene belki Bulut’u tekrar misafir etme şansımız olur"

Göç sonrası gelişen süreçlerde ilginç olaylar yaşandığını söyleyen Alioğlu, "Bizim geçen sene ’Bulut’ adlı leyleğimiz vardı. Bulut leyleğimiz bir sene boyunca Ormanya’da misafirimiz oldu. Hatta mesire alanındaki ziyaretçilerimizi bile gidip ziyaret edip, piknik masalarına uğradığı çok oluyordu. Açık alanda bizim ona oluşturduğumuz tünekte yaşamaya devam etti. Personellerimizle de çok yakın ilişkiler içinde olan sosyal bir leyleğimizdi. Göçle beraber onu da uğurlamış olduk. Belki bu sene onu tekrardan misafir etme şansımız olacaktır" dedi.

"Göç yolculuğuna uğurlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Göç edecek leyleklerin eylül ve ekim aylarını beklediğini belirten Önder Alioğlu, "Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezimizde, tedavisi tamamlananların tekrardan doğaya geri salınımı gerçekleşiyor. Fakat geri salınamayanlar için oluşturduğumuz şahin barınağımız, yırtıcı kuşlar barınağımız, pelikan barınağımız, leylek evimiz gibi çalışmalarımız devam edecek. Bu tür rehabilitasyon alanlarımız olacak. Alan içerisinde bulunan leylekleri, yine göç yorgunu başka leyleklerin katılmasını gözleme şansımız oldu. Bu da ilginç bir bilgiydi bizim için. Bu alanda bulunan leyleklerimizle de iletişim kurarak, eylül ve ekim aylarında, yani leylek göçü zamanında doğaya tekrar kazandırmayı, göç yolculuğuna uğurlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.