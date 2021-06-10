ecoDrone’la tohum topu atışı

Sürdürülebilir amaçla başlayan Jotun YeşilAdımlar projesi beşinci senesine ecording iş birliğinde ecoDrone ile tohum topu atışı yaparak devam ediyor. Projenin kapsamında 250 bin Toros Sediri ve Kızılçam türlerinin kullanıldığı tohum toplarını ilk etapta Mersin Silifke ilçesinde toprakla buluşturacak. İkinci etabında ise Aralık ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen, ulaşılması zor alanlar üzerinde ilerlenecek.

Sosyal sorumluluk projelerinin amacına ulaşması için sürdürülebilir olması gerektiğine inancıyla devam eden Jotun YeşilAdımlar projesi beşinci senesinde de ecoDrone ile tohum topu atışları gerçekleştirerek, çalışma yapılması bakımından zorlu olan bölgelere ulaşılacak. Jotun YeşilAdımlar ile dünyanın dört bir yanında doğa için toprakları daha verimli kılmak ve dünyamızı şifalandırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerine bu sene yenisini ekleyerek ecording iş birliğinde ecoDrone ile tohum topu atışı yaparak katkıda bulunuyor. ecording iş birliğinde hayata geçen projenin ilk etabında Jotun, 250 bin Toros Sediri ve Kızılçam tohum toplarını Ekim ayında Mersin Silifke ilçesinde toprakla buluşturacak. İkinci etabı Aralık ayında ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, ulaşılması zor alanlar üzerinde ilerlenecek. 10 dakikada 2 bin 500 adet tohum topu atışı gerçekleşen projede Jotun YeşilAdımlar uygulaması üzerinden de her 1000 adım için ya da günün sorusunu bilenler adına ağaçlandırılması gereken alanlara ecoDrone ile 1 adet tohum topu atışı yapılarak toprakla buluşturulacak. Jotun YeşilAdımlar ecoDrone Tohum Topu Atışı sayesinde her bir uçuşta 3 kilometrekarelik alanda ekim kabiliyeti sayesinde ulaşılması zor alanlarda çalışma yapılacak. Böylece, kadın istihdamına katkı sağlanmasıyla birlikte 250 bin tohum topu atışı yapılarak, Türkiye’nin belirli bölgeleri yeşillendirilerek doğaya kazandırılacak.

Projesinin online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında Jotun Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Ergün; “Sürdürülebilir bir şekilde devam eden Jotun YeşilAdımlar projemize beşinci senemizde ecording iş birliğinde global iklim krizi ile mücadele etmek amacıyla ’Tohum Topu Atışı’nı hayata geçirerek katkıda bulunmak istedik. Böylece ağaçlandırılması gereken ama ulaşılması zor alanlara ecoDrone aracılığıyla tohum topu atışı yaparak toprakla buluşturuyoruz. Bu projemiz kapsamında 250 bin adet tohum topunun; global iklim kriziyle mücadele etmek amacıyla ormanlaşmaya elverişli, ulaşılması zor alanlarda atışını gerçekleştirerek, doğaya katkı sağlıyoruz. Ayrıca Jotun YeşilAdımlar uygulamamız üzerinden de adım atarak veya günün sorusunu yanıtlayan herkes projemize destek olabilecek. Ancak bu projenin başka güzel bir tarafı daha var. Bu yıl projemizle hem doğaya hem de iklim krizi kaynaklı ekonomik olarak dezavantaja uğramış kadınlara destek oluyoruz. ecording tarafından belirlenen ekonomik olarak dezavantaja uğramış kadınlar ile birlikte tohum toplarını üreterek onların da istihdama tekrar katılımını sağlayarak eşitsizliklerin azaltılması ile de mücadele ediyoruz. Bunun için ayrıca mutluyuz” diyerek projenin detaylarını anlattı.

2017 yılında “Jotun YeşilAdımlar” adını taşıyan sürdürülebilirlik politikasından yola çıkarak Jotun YeşilAdımlar sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirmişti. “YeşilAdımlar” adını taşıyan mobil uygulama üzerinden gerçekleşen kampanyada kullanıcılar uygulamayı açarak dünyanın dört bir yanında yürüdüler. Yollar yüründükçe uygulamada bulunan haritada yollar yeşile boyandı; yürünen her 4 km için ise bir ağaç dikildi. 2017 ve 2018 yıllarının sonunda Jotun YeşilAdımlar kampanyası sayesinde TEMA Vakfı iş birliği ile toplamda 20.000 ağaç dikimi gerçekleşti. 2019’da ise bu kez deniz dibi temizliği için yeşil adımlar atıldı. Yeşile boyanan her 4 km için Sualtı Temizlik Bilinçlendirme ve Hareketi Derneği’nin iş birliğiyle deniz tabanından 10 metrekarelik bir alan temizlenerek Jotun YeşilAdımlar kampanyasıyla ile İstanbul kıyı şeridinde toplamda 100.000 m2’lik bir alan deniz dibi atıklarından arındırıldı. 2020’de YeşilAdımlar’la toprakları daha verimli kılmak ve dünyamızı şifalandırmak amacıyla Buğday Derneği iş birliği ile 15.000 fide ve fidandan oluşan Ekolojik Şifa Ormanı’nı oluşturuldu.