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Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

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Edirne’de etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu
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Edirne’de etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Edirne’de sağanak, yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hafta başı olması sebebiyle işlerini halletmek için dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin altına sığınırken bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu.

Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar’da bulunan ve yağmurda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, vatandaşlar ve çevredeki esnaflar tarafından beslendi.

Öte yandan cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte olan araçlar da zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kentte, sağanağın belli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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