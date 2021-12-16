banner4556

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

banner4336

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı.

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
banner3909

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı.

banner4575

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha saatlerinde ara ara etkisini artırmasıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyünü beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Edirne’nin balkan köylerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gürkan: “Fırıncılarımıza özel un tedariki...
Gürkan: “Fırıncılarımıza özel un tedariki...
  1. POLİTİKA

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349