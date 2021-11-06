Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu

İstanbul’da etkisini göstermeye devam eden yoğun sis, Eminönü’nde havadan görüntülendi. Yeni Cami, Galata Köprüsü ve Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu.

Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu
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İstanbul’da etkisini göstermeye devam eden yoğun sis, Eminönü’nde havadan görüntülendi. Yeni Cami, Galata Köprüsü ve Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu.

İstanbul’da dün öğlen saatlerinde başlayan sis, bugün sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Sisin etkisini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiği yerlerden biri de Eminönü oldu. Yeni Cami, Galata Köprüsü ve Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu.

Şehir hatları seferlerinin iptal olmasıyla vapurlar iskelede bekleyişe geçti. Sahil yolunda da etkili olan sisten dolayı sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Eminönü’nde etkili olan sis drone ile görüntülendi.

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