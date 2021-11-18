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En küçük pasaport sahibi Lidya Özüm oldu

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Yalova’nın Altınova Belediyesince verilen doğa pasaportunun küçük sahibi, 10 aylık minik bebek oldu.

En küçük pasaport sahibi Lidya Özüm oldu
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Yalova’nın Altınova Belediyesince verilen doğa pasaportunun küçük sahibi, 10 aylık minik bebek oldu.

Bilecik’ten Hersek Lagününe gelen Tan Ailesi, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 236 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagününü ziyaret ettiler. Tan Ailesi, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezerek unutulmaz, keyifli bir geçirdiler. Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu da alan Tan ailesi, bölge ile ilgili belediye yetkililerinden bilgi aldı. Tan ailesinin 10 aylık bebekleri Lidya Özüm Tan ise, bugüne kadar Doğa Pasaportu sahibi en küçük kişi olma unvanını elde etti. Tan ailesi, Hersek Lagününde yapılan çalışmalardan ötürü Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı tebrik etti.

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