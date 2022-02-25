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Enerjide acele kamulaştırma kararları

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Bilecik’te enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Bilecik’te enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bilecik, Ankara, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla’da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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