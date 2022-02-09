banner4556

Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi

banner4664

Ergene Nehri’nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.

Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi
banner4582

Ergene Nehri’nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.

Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri’nin de debisinin artmasına neden oldu. Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri’nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri’nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

banner4336

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sigara, diş tedavi sürecini olumsuz etkiliyor
Sigara, diş tedavi sürecini olumsuz etkiliyor
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321