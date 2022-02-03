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Eriyen kar heyelana sebep oldu

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kar sularının erimeye başlamasıyla birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan neticesinde ulaşım sağlanan yol yıkılırken, bir otobüs durağı da toprak altında kaldı.

Eriyen kar heyelana sebep oldu
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kar sularının erimeye başlamasıyla birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan neticesinde ulaşım sağlanan yol yıkılırken, bir otobüs durağı da toprak altında kaldı.

Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesinde kar sularının erimesi sonrasında konutların olduğu bölgede heyelan meydana geldi. Oluşan heyelan neticesinde konutların istinat duvarı ve ulaşımı sağlayan yol yıkılırken, bir otobüs durağı da toprak altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ekipler heyelan riskinin devam ettiği bölgede çevredeki enerji hatlarını devre dışı bıraktı. Bölgede olan vatandaşlar ise heyelanın konutları tehdit ettiğini belirterek, 50’ye yakın hanenin oturduğunu, yapımı devam eden konutların olduğunu ifade etti. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bölgeye gelerek inceleme yaptığını belirten vatandaşlar, başka bir heyelan olmadan gerekli önlemlerin alınması temennisinde bulundu.

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