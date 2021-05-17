Esenyurt’ta ana arterlerde refüj boyaları yenileniyor

Esenyurt Belediyesi, trafik güvenliğini arttırmak için ana arterlerde refüj boyama çalışmalarını sürdürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevriliyor, çalışmalar hızlandırıldıEsenyurt’ta birçok noktada ekiplerin eş zamanlı olarak çalışma yürüttüğünü söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Ünal Uçar, “Pandemi nedeni ile yaya ve araç trafiğinin az olmasından faydalanarak çalışmalarımızı hızlandırdık. 19 Mayıs Bulvarı ve Nazım Hikmet Bulvarı gibi birçok noktada trafik güvenliği açısından boyama çalışması yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği için yenileme çalışmalarımız sürdürüyoruz” diye konuştu.