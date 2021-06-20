Esenyurt’ta aracın çarpmasıyla yaralanan ata belediye sahip çıktı

Esenyurt Belediyesi veteriner ekipleri, aracın çarpması sonucu yaralanan ata ilk müdahaleyi yaptı. Gözetim altına alınan yaralı hayvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
“İlk müdahaleyi ekiplerimiz yaptı”Yaralı ata ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensar Yolcu, “Öğle saatlerinde yaralı at olduğuna dair bir ihbar aldık. Hemen olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz, gerekli müdahaleyi yaptılar. Şimdi atımızı sağlıklı bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüp gözetim altında tutacağız. Ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edeceğiz” dedi.