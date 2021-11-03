Esenyurt’ta yenilenen parklar vatandaşın takdirini topladı

Esenyurt Belediyesi çocuklar ve yetişkinler için ilçede bulunan parkları yenilemeye devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla Necmettin Erbakan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Cumhuriyet Parkı’nda hem oyun gruplarını yeniledi hem de mevcut alanlara yeni oyun grupları ve spor aletleri ekleyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Esenyurt için çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilerken Esenyurtlu çocuklar için de yeni oyun alanları oluşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Cumhuriyet Parkı’nda hem oyun gruplarını yeniledi hem de mevcut alanlara yeni oyun grupları ekledi. Yenilenen parklar Esenyurtluların takdirini topladı.

Necmettin Erbakan Parkı’nda 894 metrekarelik oyun alanı ve oyun grubu yenilendi

İstiklâl Mahallesi’nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı’nda yenileme işlemi yapan ekipler, çocukların oynayabileceği yeni nesil oyun grupları ve yetişkinler için spor aletleri yerleştirdi. Ekipler, deforme olmuş 894 metrekarelik alana sahip 2 oyun grubunu kaldırarak yerine yeni nesil oyun grubu ve yetişkinler için spor aletleri yerleştirdi.

“Harika olmuş”

Necmettin Erbakan Parkı’ndaki oyun grupları ve spor alanının yenilenmesine sevindiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Adalet Çetin, “2000’den beri buradayım. Burası eskiden çok kötüydü. Benim çocuklarım hep çamurun içinde oynardı. Şimdi böyle olduğu için çok mutluyum. En azından torunlarım burada oynuyor. Harika olmuş. Çok güzel olmuş” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki 4 adet oyun grubu yenilendi

Esenyurtlu çocukların daha keyifli vakit geçirmesi için parklarda revize çalışmasına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan 4 adet oyun grubunu ve 328 metrekare Fıtness alanını yeniledi. Ekipler, eski oyun gruplarını kaldırıp yerine yeni nesil oyun grupları eklerken, oyun gruplarının 647 metrekare kauçuk zeminin yenilemesini de gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Peyzaj Mimar Deniz Karakoç, “Yenilediğimiz oyun grupları uluslararası standartlara uygun bir biçimde yapılıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hayal gücünü geliştiren yeni nesil oyun grubu

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park içerisinde çocukların keyifli zaman geçirebilmeleri için 90 metrekarelik yeni bir oyun alanı daha oluşturdu. Oyun alanını oluşturan ekipler, çocukların hayâl gücünü geliştirip eğlenebileceği oyun grupları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.