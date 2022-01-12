Evden 4 ton çöp çıktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 4 ton çöp çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi’ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Vatandaşların şikayeti üzerine Pamukova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri adrese geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evin eski eşya ve tonlarca çöple dolu olduğu belirlendi. Hijyen önlemlerini alarak eve giren ekipler, yaklaşık 4 ton çöp çıkararak, imha edilmek üzere kamyonlara yükledi. Yapılan işlemlerin ardından ev dezenfekte edildi.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, "İlçemiz Elperek Mahallesi’nde bulunan bir evin çöp ev olduğu, kötü koku ve haşere artışı olduğu yönünde şikayet gelmiştir. Temizlik ve zabıta ekiplerimiz, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etmiştir. Çöp evden yaklaşık 4 ton çöp çıkmıştır. Belediyemize ait araçlara yüklenerek temizlenen ev ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir" ifadelerini kullandı.