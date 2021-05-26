Fetih Parkı yenilenen yüzüyle hizmete sunuluyor

Gaziosmanpaşa’nın en büyük parklarından biri olan Fetih Parkı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle Cuma günü saat 11.00’da hizmete sunuluyor.

Gaziosmanpaşalıların yaz boyunca keyifli vakit geçirip, oksijen depolayacağı yeşil alanları artırmaya devam eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir parkı daha yenileyip, modern haliyle hizmete sunuyor. Mevlana Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve atıl durumda bulunan Fetih Parkı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan aşağı yenilendi. Hizmete sunulacak parkta çocuklar yeni ve eğlenceli oyun gruplarına, vatandaşlar ise geniş yeşil alanlara ve piknik alanlarına kavuştu.

Toplam 7.950 m2 alana sahip parkın 5.860 m2’si yeşil alanlara ayrıldı. Parkta çocuklar için 200 m oyun alanı oluşturuldu. Oyun alanı içerisine kurulan 1 adet salıncak, 1 adet tilt ve 5 kuleli oyun grubunda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak. Vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla parkta 2 adet yan bacak çalışma, 2 adet uzun yürüyüş bisikleti, 2 adet kondisyon bisikletinin bulunduğu fitness alanı oluşturuldu. Gaziosmanpaşalıların yaz aylarında ailece güzel vakit geçirip, günün yorgunluğunu atabilmeleri için park içerisine 7 adet pergola, 5 adet piknik masası, 6 adet bank kurulurken, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak 1 adet de amfi inşa edildi. Parkın aydınlatma tesisatları da tamamlanırken, ağaçların, çimlerin, çiçeklerin, süs bitkilerinin sağlıklı gelişimi için, sulama tesisatları da tamamen yenilendi.