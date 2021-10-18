Fikirtepe’de kentsel dönüşümde tünelin ucu gözüktü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ederek son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürgen yaptığı açıklamada, “Fikirtepe’de 7 bin 200 hanenin olduğu bir proje alanından bahsediyoruz. Çok hızlı boşaltmalar, tahliyeler gerçekleşiyor. Vatandaşın tek tek kapısını çalarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Fikirtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alt yapı adına yetersizlik gösteren Fikirtepe’de yarım bırakılan inşaatların tamamlanması, alanı yetersiz olan fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın düzeltilmesi adına çalışmalar sürdürüldü. Yürütülen çalışmalar dahilinde alanda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşümüne ilişkin son duruma dair açıklamalarda bulundu.

“Bakan Murat Kurum Fikirtepe’yle özel olarak ilgilendi”

Ekibiyle birlikte Fikirtepe’de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Bundan iki sene önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gündeme gelmesiyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey’de görevlendirildi. Kendisi bu konuyla özel olarak ilgilendi ve arkasında bir mevzuat değişikliği yapıldı. Hem sözleşmelerin feshedilmesiyle ilgili işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili hem de bakanlığın bir bazı alanlarda müdahale edip müteahhitlerin yerine projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili olarak. Şimdi işte onun örneklerinden bir tanesinde Fikirtepe’de beraberce yaşıyoruz. Fikirtepe’de yaklaşık yedi ay öncesinden yine sahada yapılan toplantılarda hak sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu toplantıda Sayın Bakanımız bütün tarafları dinledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını alarak Fikirtepe’deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizim yürüteceğimizin deklarasyonunu yaptı. Bugün üç tane yapı adasında şu anda emlak konut fiilen inşaatlarına devam ediyor. İki tane ihale yolda, onlar da ekim ayının içerisinde yapılacak ve uygulama alanı içerisindeki yirmi yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak" dedi.

“Vatandaşlara 150 günlük tahliye süresi verdik”

Evlerin boşaltılmasına ilişkin son durumu açıklayan Genel Müdürü Vedad Gürgen, ”Siz de gördünüz alanın nereden baksanız yüzde doksan yedisi boşaltılmış durumda. 7 bin 200 hanenin olduğu bir proje alanından bahsediyoruz. Çok hızlı boşaltmalar, tahliyeler gerçekleşiyor. İşte şu anda içerisinde bulunduğumuz alanda da camlar, kapılar, pencereler söküldü. Vatandaş artık en son kalan kişiler evlerini tahliye ediyorlar. Aşağıda da bir taraftan emlak konutunda şantiyeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu senenin sonu itibariyle bütün proje alanlarımızın içerisinde ihalelerimiz bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve yeni Fikirtepe’nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz. Biz Sayın Bakanımızın talimatlarından sonra vatandaşlarımıza 150 günlük tahliye süresi verdik bu alanın içerisinde. Bu da on beş gün öncesinde doldu bu süreçte” diye konuştu.

“Vatandaşın kapısını tek tek çalıyoruz”

Sözlerine devam eden Gürgen, “Şimdi en son gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı personeli olarak bizler, gerek bizim müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ sahada vatandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düşkünlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar var mı? Bunların evlerini şu anda tek tek dolaşıp ihtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim dediğim gibi yaklaşık yüz seksen gün öncesinden insanlara tebligat yaptık. Evlerini boşaltmalarını, iş yerlerini boşaltmaları anlamında biz de genelde insanlar son güne kadar beklerler. Biz fatura ödememizde de hep son günleri bekliyoruz. Resmi müracaatlarda da son günleri bekliyoruz. Şimdi burada son günlerini bekleyen sanayici arkadaşlarımız da var. Esnaftan da arkadaşlarımız var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne kadar artık burayı kapatın elektriği, suyu kesiyoruz diyene kadar buradaki ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Biz bunların da haberlerini verdik kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Demin de söylediğim gibi konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda esnafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların da eşyalarını taşımak konusunda, depolara koymak konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Yeter ki bir an önce projemiz başlasın” diye konuştu.