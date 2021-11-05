Gal arısı ile mücadele sonuç verdi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılından beri yürütülen ’Kestane Gal Arısı’nın Bursa’da Yayılış Alanlarının Multispektral Kamera İle Tespit’ projesinde ilk sonuçlar çıktı.

Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında yılda 25 kilometre yayılabilen ve ârız olduğu (sonradan ortaya çıktığı) kestane ağaçlarında meyve verimini yüzde 80 düşüren gal arısının yayılışını tespit etme hedefiyle drone uçuşu gerçekleştirildi. 2020 ve 2021 yıllarında Bursa merkez, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, İnegöl ve Yalova’da ilk kez kestane gal arısının yayılışı haritalandı. 2020 ve 2021 yılı uçuşlarında elde edilen verilere göre mücadele hedefiyle torymus salımı yapılan bölgelerde yüzde 40’a varan azalma tespit edildi. Üretilen harita sayesinde 2022 yılı ve sonrasında torymus salımı yapılacak alanlar tespit edildi. Proje, olumlu sonuçları, etkin ve sağlıklı mücadeleye büyük katkısı ve yayılış gösterdiği tüm kestane sahaları için yol gösterici olacak.