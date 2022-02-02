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Galata Kulesi’nde kış masalı

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İstanbul’u etkisini altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu. Galata Kulesi’nin beyazlar içindeki gün doğumu manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktırdı.

Galata Kulesi’nde kış masalı
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İstanbul’u etkisini altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu. Galata Kulesi’nin beyazlar içindeki gün doğumu manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktırdı.

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Çektiği videolar ile İstanbul’un en özel manzaralarını sosyal medya hesabından paylaşan drone pilotu Yusuf Kaan Yıldırım Galata Kulesi’ni gün doğumunda görüntüledi. Beyaz gelinliğini giyen İstanbul manzarası ile birlikte Galata Kulesi’nde en özel anlardan birisi olan ışıkların kapanma anını kayıt altına aldı. Işıkların açılıp kapanma zamanı için günler öncesinden birçok kez prova ve deneme yapan Yıldırım, en sonunda kartpostallık manzarayı havadan görüntüledi. Tarihi yarımadada bulunan Topkapı Sarayı ile Galata Kulesi’nin kış manzarası masalsı görüntüler oluşturdu.

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