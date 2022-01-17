Gemlik içme suyu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Gemlik Büyükkumla Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, ziraî sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla vatandaşların hizmetine sunuyor.

Türkiye’de 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak vatandaşın istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda Gemlik Büyükkumla Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaların hızla devam ettiği Gemlik Büyükkumla Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanması ile Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70 bin metreküp ham suyu arıtarak yıllık 18,95 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyu verilecektir. Bursa Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ünite betonarme inşaatları ve saha borulaması montajları tamamlanmış ve kablo temini yapılmıştır. Ünite binaları ince işleri ve mekanik ekipmanların montajlarına başlanmıştır.” dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağının belirten Genel Müdür Yıldız; “Hayata geçirilen proje ile Gemlik İlçesi ve civar yerleşim yerlerini kapsayan yaklaşık 120 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi’nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” diye konuştu.