Gençler, “Geç Olmadan” iklim krizi ve sürdürülebilirlik için harekete geçiyor

Gençlere bilim tutkusunu aşılamak için çalışan sosyal girişim Bilim Virüsü ile iş birliği yapan AB Bilgi Merkezleri, Geç Olmadan adlı kampanya ile 19 ilde bin 900 üniversiteli genci ‘AB-Türkiye İklim Elçisi’ olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, 2030 Küresel Kalkınma Hedefleri ile iklim değişimiyle mücadelede acil eylem planlarını devreye alarak sürdürülebilir uygulama ve politikalarla doğal kaynakların korunması, üretim ve tüketimin kontrolünü sağlama çağrısında bulunuyor. Bu amaçla acil eylem planları dünyanın dört bir yanında hayata geçiriliyor. İklim değişikliği; dağları, denizleri, buzulları, tarım alanlarını, gezegenin ve insanların geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanları, son 5 yılda yayımlanan raporların hemen hepsinde ‘Mavi Gezegen’in yarım asırdır büyük tehlike altında olduğunu söylüyor. Sosyal girişim Bilim Virüsü ile iş birliği yapan AB Bilgi Merkezleri, Geç Olmadan adlı kampanya ile 19 ilde bin 900 üniversiteli genci ‘AB-Türkiye İklim Elçisi’ olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, Haziran ayında başlayacak kampanya kapsamında her ilde düzenlenecek Geç Olmadan programı için başvuru açılacak. Programa başvuruların açıldığı ilin üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören her genç başvurabilecek. Program, iklim krizini önlemek ve yönetmek konusunda geliştirilecek yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Öğrenciler, Geç Olmadan programları sonunda daha iyi bir gelecek için üretici ve yenilikçi üretimler yapmaya teşvik edilecek.

Türkiye’nin 19 ilinde düzenlenecek “Geç Olmadan” projesi kapsamında her ilde 2 ay süren eğitim programları hayata geçirilecek. Samsun ve Ankara’da start alan proje kapsamında Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Antalya, Van, Denizli, Sivas, Mersin, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri illerinden yapılan başvurular arasından seçilecek 100’er genç, “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” hakkında ve “Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri” konusunda özel tasarlanmış iki farklı eğitim alacak olan öğrenciler, aynı zamanda sanatçılar tarafından verilecek “Üretici Düşünce” atölyelerine katılacak.

Bu programa katılım sağlayan gençlerin iklim değişimi ile mücadelede kullanılacak yeni teknolojileri üreterek, bu alandaki fırsatlar ile ilgili farkındalık kazanarak; gelecekte bu alanda kariyer sahibi olan öncü isimlerden biri olmalarını özendirmek hedefleniyor. Her program sonunda ilgili ilde oluşturulacak jüri gençlerin projelerini değerlendirecek, üretici içerik ve projeleri ödüllendirecek. Programdan mezun olan gençlerle oluşturulacak topluluğun, kampanya boyunca etkileşim içinde olması ve çeşitli aktivitelerle kampanyanın etkisini arttırması hedefleniyor.