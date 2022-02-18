banner4556

Göç dalgasına platformlu önlem

banner4664

Leyleklerin göç dalgasına karşın Tekirdağ’da leyleklerin elektrik tellerinden zarar görmemesi için farklı bölgelere platform çalışması yapılıyor.

Göç dalgasına platformlu önlem
banner4582

Leyleklerin göç dalgasına karşın Tekirdağ’da leyleklerin elektrik tellerinden zarar görmemesi için farklı bölgelere platform çalışması yapılıyor.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimsel göç halinde bulunan leyleklerin misafirliğine az bir zaman kala Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve TREDAŞ ile ortak çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak, Hedeyli ve Lahana Mahallelerine 19 yuva platformu takıldı.

banner4336

Leyleklerin elektrik hattından zarar görmemesi amacıyla, Tekirdağ genelinde 100’ü aşkın yuva platformu yerleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Ramazan Acar: "Eğitimciye şiddete ’dur’...
Başkan Ramazan Acar: "Eğitimciye şiddete ’dur’...
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666